Es ist nicht erlaubt, in Babeland Sex zu haben. Ich habe das am ersten Tag gelernt. Es erweist sich, dass viele Sexshops versteckte Keller oder Korridore haben, denen man für eine Einkaufspause und einen schnellen Blowjob einen Besuch abstatten kann. Allerdings ist das in Babeland nicht der Fall, also geh nicht die Treppe runter, um nach Sex zu suchen. Du wirst nur Drucker und eine Kaffeemaschine finden.



Ich verbrachte drei Tage mit den Angestellten von Babeland, wobei ich einen Crashkurs in Sex-Positivität und Sexualkunde erhielt. Das traditionelle Sexshop-Modell schüchtert Neulinge oft ein – geschlossene Fensterläden und keine Gespräche. Aber Babelands Credo basiert auf Inklusivität, ein Konzept, das nicht so einfach ist, wie es klingt. In meinen zwei Tagen Training mit den Sexerziehern Avital und Mehron musste ich etwas über Anatomie, Gender, Sexualität, Grenzen, Sprache und Trauma lernen – bevor wir überhaupt über die Spielzeuge geredet haben. Letztendlich verbrachte ich einen Tag als Angestellte.



Viele der Lehrstunden waren Dinge, die auch wirklich nur in einem Sexshop zutreffen (schlagt euch nicht gegenseitig mit den Auspeitschern, seid auf Telefonscherze vorbereitet, und lasst die Kunden nicht nach unten, denn dort gibt es wirklich keine Blowjobs). Aber die meisten der Tipps waren wertvolle Informationen, die jeder haben sollte. Sex ist überall in unserem Leben, nicht nur in unseren Schlafzimmern. Und die Art zu ändern, wie man darüber denkt – oder auch nur zu fragen, warum wir so denken, wie wir denken – kann uns zu einer Menge Spaß verhelfen.