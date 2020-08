Dein Horoskop im August – So stehen die Sterne in diesem Monat

Am Ende des Augusts sorgen die Sterne vor allem für eines in unserem Leben: Ordnung. Die Sonne betritt am 22. August das Zeichen der Jungfrau. Diese Strahlen unseres Lichtbringers helfen uns herauszufinden, wie wir effizienter und zeitsparender an unsere Ziele kommen können – für Karrierepläne ist diese Zeit also genau richtig!