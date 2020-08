Votre horoscope du mois d’août est là

Le mois d’août s'ouvre sur une note exubérante. Il faudra garder l'esprit ouvert le 3 août, lorsque la Lune sera pleine en Verseau et fera un carré à Uranus, une planète qui aime le changement. Durant cette journée, laissez-vous imprégner des événements qui nous entourent et surtout : n’oubliez pas de faire preuve de flexibilité ! Le 4 août, Mercure le bavard arrive en Lion, influençant au passage notre façon de communiquer. Alors que la planète messagère traverse ce signe, nous nous sentirons plus confiant·es que jamais, mais n’oublions pas de rester à l'écoute. La charmante Vénus fait son chemin en Cancer le sensible le 7 août, nous incitant à faire preuve de plus de douceur avec nos proches. Peut-être remarquerons-nous un regain d'intérêt pour notre partenaire ou nous sentirons-nous prêt·es à développer de nouvelles relations. Le 15 août, nous aurons l'occasion de mieux gérer notre énergie, boosté·es par les stations d'Uranus, qui rétrogradent en Taureau fidèle. Nous nous sentirons quelque peu agité·es lorsque la planète fera marche arrière. Dans ces conditions, difficile de concrétiser nos projets. Il nous faudra redoubler d’intention pour recentrer nos esprits, mais si nous faisons cet effort, cela portera ses fruits lorsque les stations d'Uranus feront leur entrée en Taureau. Vous ressentez une envie de vous organiser ? Le Soleil entre en Vierge au caractère pratique le 22 août, nous aidant à régler les derniers détails de nos projets. Alors pourquoi ne pas exploiter ce transit pour trouver de nouveaux moyens d'être efficaces et de gagner du temps pour ce qui est important ?