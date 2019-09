Ohne Augenbraue, keine Competition! Die Kampfansage vom Lauflehrer Jorge aus Germany's Next Topmodel lässt sich ganz einfach vom Outfit aufs Gesicht übertragen, denn ohne gepflegte, füllige Brauen kommt 2018 kaum ein Look aus. Brooke Shields war in den 90ern das Vorbild schlechthin, in den 00er Jahren hat ihr Cara Delevingne den Rang abgelaufen.