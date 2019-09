Augen-Make-up: 5 außergewöhnliche Looks für gewöhnliche Tage

Jetzt denkst du vielleicht, dir wäre das viel zu auffällig für jeden Tag. Aber warum eigentlich? Wer sagt denn, dass dein Augen-Make-up aussehen muss wie der graue Alltag? Okay, okay. Natürlich kommt es auf dein Berufsfeld und dein Wohlgefühl dabei an, aber allgemein bin ich absolut dafür, einfach mal wieder etwas mehr Spaß beim Schminken zu haben – und zwar auch, wenn es keinen offensichtlichen Grund für ein auffälliges Make-up gibt, wie Festivals oder eine Fashion Week.