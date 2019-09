Spätestens seit ihrem Auftritt bei den SAG Awards bin ich nicht nur in Lucy Boyntons individuellen Kleidungsstil und ihren süßen messy Bob verliebt, sondern auch in ihr Make-up. Mit dem Eyelinerstrich in der Lidfalte lies sie die 60er Jahre wieder aufleben und erinnerte an eine echte Ikone: Twiggy. Lucy ist aber nicht die Einzige, die den Look absolut rockt: Auch die britische Musikerin Marina (früher Marina and the Diamonds) sowie einige Make-up-Artists und Beautyfans lieben den Retro-Trend. Und genau deswegen habe ich den Hype mal etwas genauer unter die Lupe genommen.