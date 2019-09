Die 11 besten Make-ups für die Festivalsaison 2019

Der Frühling liegt schon in der Luft. Längst Zeit, den ein oder anderen guten Plan für den Sommer zu schmieden! Vielleicht hast du neben einigen Urlaubsplänen auch schon Karten für ein Festival in diesem Jahr. Neben deinen besten Freund*innen, einem guten Line-up, Sonnencreme und einem Zelt brauchst du für diese Tage voller Musik, Freiheit und kalten Dosenravioli vor allem eines: den richtigen Look. Die Chance, deiner Kreativität Ausdruck zu verleihen und in Sachen Haar & Beauty Vollgas zu geben, ohne dabei für ein Karnevalsüberbleibsel oder einen Cosplay-Fan auf dem Weg zur Gamescom gehalten zu werden, sind nämlich andernfalls relativ dünn gesäht. (Immerhin für die meisten von uns, die nicht in Berlin leben und denen somit die Freiheit verwehrt bleibt, dienstagsmittags im Schlafanzug und mit einem Papageien auf der Schulter zum Croissants kaufen in den Rewe gehen.)