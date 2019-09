Haben dir andere Leute jemals ein schlechtes Gefühl aufgrund deines Körpers gegeben?

Zum meisten Teil war ich das, weil ich schlechte Dinge rausgefischt habe. Es waren aber auch andere Leute. Ich habe mal jemanden gedatet, der mir irgendwann gesagt hat: „Ich will das nicht mehr. Du bist mir zu dick. Ich weiß nicht, wie ich das vor meinen Freunden rechtfertigen soll.“ In dem Moment hat sich es für mich so angefühlt, dass mein Körper schlecht ist. Mein Körper verbaut mir einfach alles. Rückblickend weiß ich einfach, dass dieser Mann ein kleines Würstchen war.



Wie bist du aus diesem Sumpf rausgekommen?

Das kam durch die Zeit alleine und, dass ich immer mehr ausprobiert habe und mich langsam aus meiner Comfort-Zone befreit habe. Oder Schock-Theraphie! Ich habe mir einfach einen Bikini gekauft und den aber erst mal nur Zuhause angezogen. Wenn man zum Beispiel eine Shorts Zuhause anzieht, gewöhnt man sich daran, wie sich das anfühlt. Und dann geht man damit Einkaufen und wieder zurück nach Hause. Dann weiß man schon mal, wie es sich in der Öffentlichkeit anfühlt. Und dann erst zieht man die Shorts beim Ausgehen mit den Freundinnen an. Manche machen einfach einen zu großen Schritt und fühlen sich dann unwohl. Deswegen habe ich mich Schritt für Schritt immer mehr an Sachen ran getastet, die ich sonst nicht gewohnt war. Zum Beispiel mit Unterwäsche in der Wohnung rumlaufen. Das habe ich davor nicht gemacht, weil ich mich vor mir selbst versteckt habe.



Du hast ja auch mal bei dem Themenabend „Mental zur Bikini-Figur“ in einem Concept-Store einen Vortrag gehalten…

Ja – und ich habe gesagt: „Fasst euch an!“ Zum Beispiel, wenn man aus der Dusche kommt, sollte man sich eincremen und wirklich den Körper spüren. Schaut auch dabei an. Das ist nichts Sexuelles. Aber euer Körper ist euer Körper und der wird auch euer Körper bleiben. Also schaut ihn euch an!



Womit an deinem Körper hattest du ein Problem?

Meine Problem-Zone war immer der Bauch. Ich habe immer Shirts rübergezogen und ihn nicht wirklich angeguckt. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt muss ich mich aber mal mit meinem Bauch auseinandersetzen. Also habe ich ihn mir erst mal im Liegen angeguckt. Da ist er ja flacher. Und so ging es langsam weiter.



Jetzt bist du mit dir selbst zufrieden?

Ja. Ich bin ja immer kleine Schritte gegangen, aber in letzter Zeit hat sich einiges verändert. Ich komme jetzt auch mit meinem Bauch klar. Aber das war eine harte und lange Arbeit. Es hat drei, vier Jahre gedauert, dass ich gelernt habe, mit mir und meinem Körper zufrieden zu sein.



„Bodyshaming“ ist ja gerade ein ganz großer Begriff im Internet. Aber auch, was dünne Frauen angeht.

Man kann es halt nie richtig machen. Ich habe ganz viele Bekannte, die sehr sehr dünn sind, weil sie eben sehr sehr dünn sind. Die essen wie ein Scheunendrescher, sind aber sehr dünn. Und dann sind sie einfach so! Was ich aber hingegen schade finde, sind Frauen, die ganz ausgemergelt sind und sich alles verbieten und gar nichts mehr genießen können.



Kannst du dich noch an dein erstes Foto in Unterwäsche erinnern, dass du bei Instagram gepostet hast?

Nee, gerade gar nicht. (lacht) Aber ich glaube, das erste, in dem ich viel Haut gezeigt habe, war ein Bikini-Foto.