Ich lernte Nkuraiya auf einer Pressereise mit Intrepid Travel kennen. Der kleine Gruppenreiseveranstalter organisiert Frauenreisen nach Kenia. Neben Fahrten in die Nationalparks und einem Tag in der Hauptstadt Nairobi, können Frauen an bestimmten Erlebnissen teilnehmen, die Männern untersagt sind. Dazu gehören Gespräche mit weiblichen Wildhüter*innen im Mount Kenya National Park, ein Treffen mit einer Gruppe alleinerziehender Mütter in Samburu und der Besuch einer Keramikperlenwerkstatt in Nairobi. Ein Höhepunkt der Expedition war der Nachmittag in dem Massai-Dorf, in dem Nkuraiya lebt. Dort bekamen wir die Chance, mit ihr zu reden und mehr über ihre Arbeit gegen FGM zu erfahren.