So frustrierend ist es, nie einen Orgsasmus zu bekommen

Die Ursachen für eine Anorgasmie können in vielen Dingen liegen, etwa an einem physischen Trauma des Beckenbereich, emotionale Störungen aufgrund von sexuellem Missbrauch oder die Nebeneffekte von Medikamenten. Bei Stefanie liegt es an einem Medikament, ein SSRI-Antidepressivum (Stefanie leide sowohl an Angststörungen als auch an Depression).