Anatomie eines Skandals hat zu viel Verständnis für den Täter

#TimesUp, #MeToo, I May Destroy You , The Morning Show, die New-Yorker-Kurzgeschichte „ Cat Person “: In den letzten Jahren haben all diese Storys differenziertere Debatten über sexuelles Fehlverhalten und Einverständnis, über Privilegien und Machtgefälle losgetreten. Zu diesem wichtigen Diskurs gesellt sich jetzt auch die neue Netflix-Miniserie Anatomie eines Skandals. Produziert vom Team hinter Big Little Lies und mit einer hochkarätigen britischen Besetzung aus Sienna Miller, Michelle Dockery und Rupert Friend konzentriert sich die sechsteilige Serie auf einen sexuellen Skandal in der britischen Politik-Elite. In vielerlei Hinsicht verfehlt sie ihr Ziel, stellt aber doch ein paar augenöffnende Fragen.