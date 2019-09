But the thing is, since anal bleaching is a non-medical procedure, that means a doctor typically isn't administering the treatment, says Cindy Barshop, the founder of V-Spot , a medi-spa in New York City that focuses on vaginal treatments. For this story, we contacted a number of dermatologists, gynecologists, and other MDs to get their opinion, and most of them said they do not have background on this procedure, because it's not something that's typically done in a doctor's office. Da Anal Bleaching eine nicht-medizinische Anwendung ist, wird es nicht nur von Ärzten durchgeführt. Prinzipiell empfehlen wir immer, bevorzugt den Arzt aufzusuchen. Sollte sich keine dermatologische oder gynäkologische Praxis in deiner Nähe befinden, die diese Behandlung anbietet, solltest du dich gründlichst informieren, bei welchem Experten du dich sonst einfinden kannst. Prüfe, wie lange der Salon oder die durchführende Person schon damit bekannt ist und lasse dich vorher trotzdem ärztlich beraten. Eine Behandlung läuft in etwa so ab: Je nachdem, wo du die Behandlung durchführen lässt, wirst du vorher ein Beratungsgespräch haben, in dem dein Anus auch von Nahem untersucht wird. Folgend wird die Kojisäure aufgetragen und wirkt ca 15min ein. Vier bis sechs Wochen später findest du dich wieder für eine Laserbehandlung in der Praxis ein, bei der das Melanin weiter reduziert wird. Die Ergebnisse können Jahre halten. Abschließend möchten wir noch einmal daran erinnern: Niemand zwingt dich das zu tun. Wenn du allerdings den sehnlichen Wunsch hast, dann informiere dich bitte gründlich.