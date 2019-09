Seitdem hat es eine lange Zeit gedauert, bis sich Copeland in ihrem Körper wieder wohlfühlen konnte. Um jedoch zu zelebrieren, wie groß ihre Fortschritte nach ihrem Unfall bereits sind, hat sie ein wundervolles Strandfoto auf ihrer Facebookseite veröffentlicht. „Wir alle sind nicht perfekt und es liegt so viel Schönheit in unseren Makeln,” schreibt sie in ihrem Post. „Es geht nicht darum, was man hat – was man mit dem macht, was man hat, das ist es, was wirklich zählt.”