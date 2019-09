Was soll ich sagen: Ich hatte, wie gesagt, nie Angst vor der großen 3 (die, by the way, rein typografisch nicht größer ist als die zwei oder vier) und auch in diesem Jahr hat es keine Erwartungshaltung von außen, kein blöder Spruch im Bekanntenkreis und auch kein vielversprechendes Zwinkern bei Familienfeiern geschafft, mich jenen gesellschaftlichen Konvention näherzubringen, die scheinbar immer noch für Frauen über dreißig als Meilensteine gelten. Ich wohne noch immer nicht mit meinem Freund zusammen, es gibt keine Schwangerschaft und es ist auch gerade kein Kind in Planung. Mein Finger ist ohne Verlobungsring und, nein, ich habe auch noch keine Wohnung oder ein Haus gekauft. Meine Karriere habe ich nicht zurück gestellt, um eine Familie zu gründen, ich habe keine Panikattacken, weil meine biologische Uhr angeblich laut und für alle Unbeteiligten ziemlich laut tickt, mein Freund ist nach wie vor fünfeinhalb Jahre jünger, ich habe noch immer nicht zugenommen und, hey, frustriert bin ich auch nicht. Es ist also alles beim Alten und ich freue mich, dass nun bald eine 1 anstelle der 0 hinter der 3 steht.