Büro, Date oder Späti – 7 Outfits zeigen, dass Shorts zu jedem Anlass klar gehen

Wenn es ein Kleidungsstück gibt, auf das ich im Sommer wirklich nicht verzichten kann, dann sind es Shorts. Egal ob zum Rad fahren, beim Open Air oder im Büro - Sobald mehr als 18 Grad sind, fühle ich mich in langen Hosen nicht mehr wohl. Die paar Tage, die das Jahr Sonnenschein zu bieten hat, muss ich so unbekleidet wie möglich verbringen und das geht in Shorts so entspannt wie in keinem anderen Teil.