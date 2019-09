Ich bin kein Fan von Shorts, bzw., wenn ich ehrlich bin..sehe ich einfach nicht gut aus in ihnen. Das heißt nicht, dass ich sie an anderen Menschen nicht schön finden kann. Da ich in der Nähe eines ziemlich beliebten Spaßbades wohne, komme ich regelmäßig in den Genuss, die Massen, die es im Sommer dort hinzieht, dabei zu beobachten, wie sie mit Sack und Pack in das Schwimmbad einfallen. Ein Accessoire haben sie fast alle gemeinsam: Die Shorts. Aber es muss noch nicht mal besonders warm sein. Shorts gehören, wie es scheint, mittlerweile zur Grundausstattung eines jeden Kleiderschranks. Erst heute morgen traf ich in der Ubahn auf einen Mann, der zu seinem schicken Hemd und der dazugehörigen Krawatte, kurze Khakishorts trug. Komplettiert wurde der Look durch ein Gipsbein. Er sah großartig aus und ich konnte nicht umhin mir vorzustellen, dass er sich seine Beinverletzung bei einer Aktivität zugezogen hatte, bei der er bestimmt auch in seinen Shorts fantastisch ausgesehen haben musste. Die Shorts: das wandelbarste Outfit aller Zeiten. Fast scheint es so, als hätte sich die Beinbekleidung zum universellen Must-have entwickelt. So stylish, wie praktisch. Wie viel weniger Platz sie alleine im Koffer wegnehmen.