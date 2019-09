„Wir sind eine Art Wikipedia für Sex“: Die beliebtesten YouTube-Aufklärer im R29-Interview

Wie wurden Sie aufgeklärt, Jan?

Zum Teil aus Büchern, die zu Hause zur Verfügung standen. Der biologische Teil kam in der Schule dran und den Rest habe ich in der Bravo gelesen. Klar, ich habe die Dr.Sommer-Sparten gelesen.



Hat sich Ihrer Meinung nach das Verhalten der Eltern in puncto Aufklärung in den letzten Jahren geändert?

Gianna: Sexualität ist in vielen Familien immer noch ein Tabuthema, über das nicht gesprochen wird. Ich glaube nicht, dass sich da so viel verändert hat. Aber das Thema bringt es ja auch einfach mit sich, es besteht viel Scham.

Jan: Und das ist ja auch eine Frage, welchen Teil man betrachtet: Geht es wirklich um Sexualaufklärung der Gefahrenprävention, oder geht es auch um Aufklärung im Bereich der Lust? Denn die Motivation hinter Sexualität ist nicht die Gefahrenprävention.



Ihnen geht es also mehr um Spaß als um Sicherheit?

Jan: Der sicherste Sex ist der, der nicht stattfindet. Das ist aber nichts, was uns motiviert. Wir wollen Sexualität und Lust verbunden erleben. Und dieser Drang, das in Erfüllung zu leben, das ist das, was uns motiviert Sex zu haben. Die Kommunikation über genau diesen Teil der Sexualität, die ist immer noch sehr eingeschränkt. Die Kommunikation über Gefahrenprävention hat sich schon etwas verändert, weil auch da das Grundwissen in der Gesellschaft einfach mehr geworden ist.

Und genau das ist ja das Problem, dass eben die motivierende, die lustbringende, die schöne Seite in der Kommunikation mit den Eltern aufgrund dem natürlich gegebenen Generationsunterschied immer noch tabuisiert sein “muss“, in Anführungsstrichen. Natürlich kann offene Kommunikation statfinden. Das kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten mit sich und ihrer Sexualität völlig im Reinen sind. Das ist aber sehr selten der Fall.



Wie sollen die Eltern denn mit ihrem Kind kommunizieren?

Gianna: Das ist schwer, denn man muss Fragen beantworten wie ‘Was ist denn an einem Kuss wichtig? Was ist an einem Blowjob wichtig? Wie funktioniert Analsex wirklich?’ Wenn die Eltern selber wenig Erfahrung damit haben, ist es schwieriger, das überhaupt zu kommunizieren. Aber selbst wenn sie Erfahrungen haben: Möchten sie ihrem Kind vermitteln, wie zum Beispiel jetzt eben dieses noch mehr tabuisierte Thema Analsex funktioniert? Ist es normal mit Fäkalien in Kontakt zu kommen? Was tut man dann?

Jan: Ja, das stellt für die Eltern eine große Herausforderung dar.