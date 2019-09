Fehler 2: Kontaktlinsen mit Wasser reinigen

Auch wenn es verlockend erscheinen mag und gerade kein spezielles Reinigungsmittel zur Hand ist: Leitungswasser ist nicht dafür geeignet, Kontaktlinsen zu säubern. Es enthält Kalk und Keime, die sich auf den Linsen festsetzen und zu Infektionen führen können.

"Es genügt nicht, die Linsen nur von oberflächlichen Ablagerungen aus der Umwelt oder Stoffen aus dem Tränenfilm zu säubern", heißt es seitens des Berufsverbandes der Augenärzte. "Sie müssen auch frei von krankheitserregenden Keimen sein. Deshalb müssen die Kontaktlinsen nach mechanischem Reinigen und Abspülen in eine geeignete und täglich frische Desinfektionslösung gelegt werden."

Ist das Reinigungsmittel leer, heißt es also: Brille aufsetzen und am nächsten Tag ein Neues holen.