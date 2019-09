5 Gründe, warum der Kater im Alter immer unerträglicher wird

Um zum Beispiel den Alkohol zu verarbeiten, der in einem Glas Wein enthalten ist, braucht die Leben rund eine Stunde. Dieser Prozess läuft in jungen Jahren ziemlich effizient ab. Mit zunehmendem Alter nimmt aber die Zahl der Enzyme in der Leber ab.

Das könnte der Grund sein, warum Alkohol länger im Körper bleibt und diese unangenehm starken Kopfschmerzen auslöst.