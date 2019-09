Wenn es warm ist, wird man schnell träge und das gilt nicht nur in Sachen Bewegung. Auch das Styling steckt in der zweiten Sommerhälfte oft im Stillstand fest. Dabei gibt es noch so viele Frisuren, die man unbedingt unter blauem Himmel und Sonnenschein ausprobieren könnte.



Wie wäre zum Beispiel ein hoher Zopf mit verspieltem Tuch oder wilde Wellen mit lässigem Cap? Für diese Haarstyles braucht ihr auch ganz bestimmt nicht länger als fünf Minuten und euer Sommerlook bekommt trotzdem direkt ein Update. Wie's geht und welche Werkzeuge ihr für die vier Frisuren braucht, erfahrt ihr in unserer Slideshow!