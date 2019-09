Was genau über Nacht passiert ist, weiß keiner so genau. Fakt ist, die Uhr tickt am Morgen besonders laut, das nächste Meeting klopft schon ungeduldig an der Tür, aber wir haben keine Zeit für eine ausgiebige Haarwäsche. Mit ein paar Tricks, Tipps und verschiedenen Stylingoptionen kann man aber einen Bad Hair Day im Handumdrehen in einen Best Hair Day verwandeln. Mit diesen drei Frisuren kann die Haarwäsche getrost noch einen ganzen Tag warten.