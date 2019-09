27 Dinge, die man nur zu seinen Geschwistern sagt

Viele Kinder , großes Streitpotenzial? Oder ist die Stimmung zu Hause lediglich eine Frage des Altersabstands unter den Geschwistern? Oder vielleicht des Geschlechts? Wahrscheinlich von allem etwas und noch vieles mehr. Sicher hingegen ist: Zu Geschwistern sagt man Dinge, die man zu keinem anderen Menschenundsagen würde. An ihnen lassen wir unsere Stimmungsschwankungen und Wutanfälle aus, zu ihnen sind wir brutal ehrlich. Was einerseits erschreckend und furchtbar gemein ist, zeigt aber auch, wie unglaublich nah wir uns stehen. Denn so schlecht es manchmal auch läuft, Blut ist dicker als Wasser. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns unsere emotionalen Aussetzer auch wieder verzeihen. Irgendwann.