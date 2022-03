Warum lieben wir Morgenroutinen auf TikTok so sehr?

Eine wirklich motivierende Wohlfühl-Morgenroutine besteht ihrer Meinung nach aus dem, was einem selbst wichtig ist. Vielleicht steht für dich morgens z. B. Hautpflege im Mittelpunkt. Bei diesem Trend geht es aber um mehr als darum, den Tag gut zu starten. Morgendliche Rituale können einen größeren Zweck haben. Vi z. B. hat eine Videoserie auf TikTok, in der sie schildert, wie sie gegen Depressionen ankämpft. Es ist eine Art Videotagebuch, in dem sie ihren Tag dokumentiert, während sie versucht, gesunde Gewohnheiten in ihren Alltag einzubauen. Manche Tage laufen besser als andere, aber so oder so beginnt sie ihren Morgen immer mit einer Hautpflegeroutine.