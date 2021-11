An diesen 6 Nageltrends führt dieses Jahr kein Weg vorbei

Auch wenn du in Sachen Lack oder Design hier eigentlich nichts falsch machen kannst, gibt es vielleicht einen bestimmten Trend, der am besten zu deiner persönlichen Stimmung im November passt. Vielleicht ist dir nach Spitzen mit Schlangenmuster, was Dua Lipa zur Zeit zu gefallen scheint, zu Mute. Möglicherweise hast du im Moment aber eher Lust auf Burgunderrot , das diese Jahreszeit groß im Kommen ist. Es kann natürlich auch sein, dass du eine Farbkombination aus Orange und Kastanie vorziehst. Im Folgenden stellen wir dir ein paar coole Designs, die diesen Winter überall zu sehen sein werden, als Inspiration für deinen nächsten Besuch im Nagelstudio vor. Sie sind auch ohne Frage Instagram-würdig. Scroll dich also durch die folgenden Trends und lass dich inspirieren.