Burgunderrot ist die Nagel-Trendfarbe diesen Herbst

Außerdem erstaunte uns Hailey Bieber in ihrem Instagram-Dump zum Thema „Herbstsachen“ vor Kurzem mit einem sehr ähnlichen dunkelvioletten Farbton. Auch Ella Rose, Influencerin und Content Creator, wurde kürzlich in einem Outdoor-Restaurant in SoHo gesichtet, als sie in einem sehr trendigen Herbst-Ensemble – einem langärmeligen schwarzen Rollkragenpullover und moosgrünen Kord-Rock – mit ihren Nägeln, die eine Farbmischung aus Schwarz, Lila und Rot zierte, Aufsehen erregte.