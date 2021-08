Diesen Herbst tragen wir Amethyst- & Jadetöne auf den Nägeln

Für viele von uns fühlt sich die Übergangszeit zwischen Sommer und Herbst irgendwie merkwürdig an: An manchen Tagen ist es noch brütend heiß, dann regnet es plötzlich tagelang durch und wir kuscheln uns mit Wärmflasche und Tee in unsere Lieblingsdecke. Und während der Herbst langsam näher rückt, werden auf TikTok, Instagram und Co. auch herbstliche Beauty-Trends immer beliebter – vor allem in Sachen Nail Art.Ganz egal, wie alt du bist, wie deine persönliche Ästhetik aussieht oder wie bereit du dich schon dafür fühlst, dich auf die kühleren Monate einzulassen: Unter den derzeit trendenden Nagelfarben und - designs ist garantiert auch was für deinen Geschmack dabei. Du suchst nach einer dunklen, herbstlichen Farbe? Dann versuch’s mit einem glänzenden Amethystton. Du hast mehr Lust auf was Minimalistisches? Wie wär’s dann mit einem Basecoat in Nude und einem weißen, S-förmigen Akzent darüber? Scroll dich durch und entdecke deinen persönlichen Favoriten.