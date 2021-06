Warum die große Trennung im Finale von Grey’s Anatomy eine gute Sache ist

In der Folge „Someone Saved My Life Tonight“ bekommen wir eine Amelia zu sehen, die sich nicht mehr durch ihre Sucht beeinträchtigt fühlt. Sie kann einen Antrag selbstbewusst (wenn auch schweren Herzens) ablehnen, den die meisten Menschen schnell annehmen würden. Wie Amelia in einem Meeting bei den Anonymen Drogensüchtigen sagt, ist Link, ein umwerfender, großer, mitfühlender und erfolgreicher Chirurg, der „schlichtweg wunderbar“ ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie keine weiteren Kinder und das traditionelle Leben will, für das sich Link – ebenfalls ursprünglich zurückhaltend in Sachen Ehe – in der letzten Staffel erwärmt hat. Als dieser also mit einer perfekten Rede während Maggies Hochzeitsfeier an einem privaten Strandabschnitt um Amelias Hand bittet, sagt diese nicht „Ja“. Sie schweigt, während ihre drei lächelnden Nichten und Neffen jeweils einen anderen spektakulären Verlobungsring für sie in der Hand halten. Link versteht, dass Amelias Schweigen in dieser Situation ein stillschweigendes „Nein“ ist und schließt die Ringschachtel in seiner Hand.