Das Finale von Die Schlange ist eine (zu?) brutale Warnung vor toxischen Männern

Was folgt, ist tragisch. Ob Maries Schicksal in der Serie wirklich so tragisch hätte ausfallen müssen, ist Geschmackssache. Ihr Untergang wird jedenfalls besonders grausam dargestellt: Während sich Marie in Delhi versteckt, wird sie von Charles’ neuen Verbündeten ausgeraubt. Als sie schließlich in ihr heruntergekommenes Apartment zurückkehrt – endlich mit einem klaren Blick auf Charles’ Verbrechen –, schlägt er sie. Die Schlange zeigt uns in einer langen Szene, wie er auf sie einprügelt ; was nicht direkt sichtbar ist, hören wir durch die Wand. Diese Aufnahmen geben uns nichts, sondern lassen uns als Publikum verstört zurück – verstörter, als uns die Serie ohnehin schon macht. Nach Jahrzehnten voller häuslicher Gewaltszenen in Film und Fernsehen, die das Ganze angeblich „realistischer“ machen sollen, bringen uns solche übermäßig sadistischen Szenen überhaupt nichts Neues.