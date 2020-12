Die Venus steht im Zeichen des Schützen – was das für dein Liebesleben bedeutet

Und dieser Transit ist auch noch in anderer Hinsicht ein besonderer, merkt die Astrologin Lisa Stardust an. „In diesem Jahr wirkt sich auch der Neptun auf diese Konstellation aus, der am 31. Dezember in eine Linie mit dem südlichen Mondknoten des Schicksals tritt“, erklärt sie. „Vielleicht empfinden wir jetzt ein wenig Liebeskummer, verlieren uns in unseren Gefühlen oder zerbrechen uns den Kopf über die Zukunft unserer Beziehungen und Finanzen.“ Aber lass dich davon nicht stressen – Stardust betont nämlich: Dahinter verbirgt sich eine Lektion in Sachen Karma. Es ist der ideale Zeitpunkt, um deine Bindungen zu anderen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern, und gleichzeitig einen kritischen Blick auf die eigenen Finanzen zu werfen. Dann, so Stardust, steht einem romantischen Neubeginn im neuen Jahr nichts im Wege.