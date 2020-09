Aber gehen wir noch mal kurz zurück zum Thema Leihgabe. Wenn du es dir nicht leisten kannst (oder willst), jemandem Geld zu schenken (was wie gesagt vollkommen okay ist!), solltet ihr unbedingt im Vorhinein über die Konditionen sprechen. Laut Shekar kannst das Gespräch beispielsweise wie folgt beginnen: „Ich bin in der glücklichen finanziellen Lage, dich unterstützen und dir helfen zu können, und ich würde mich sehr gern mal mit dir zusammensetzen und darüber sprechen, wie das genau aussehen könnte.“ Sei dir aber bewusst, dass die Person, der du Hilfe anbietest, sie vielleicht instinktiv ablehnen will. „Wie bereits gesagt, gibt es da diese Scham und dieses Gefühl von ‚Ich will nichts erwarten‘“, sagt die Expertin und rät außerdem, realistisch ans Thema Rückzahlung zu gehen. „Geh einfach immer von der doppelten Zeit aus“, sagt sie. Wenn deine Freundin also sagt, sie will dir das Geld innerhalb der nächsten sechs Monate zurückzahlen, rechne damit, dass es dir erst in einem Jahr wieder zur Verfügung steht. „Nur, damit du selbst flexibel bleibst. Im Moment ist alles so unsicher; wenn die Person aus irgendeinem Grund in nächster Zeit irgendwelche Probleme hat oder sich zusätzlichen Herausforderungen stellen muss, willst du schließlich nicht sagen müssen: ‚Aber du hattest doch gesagt, du zahlst es mir in sechs Monaten zurück‘ – nur, weil du beispielsweise deine eigenen Finanzen vielleicht nicht realistisch eingeschätzt und mit dem Geld gerechnet hast.“