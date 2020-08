Jemand – ich kann nicht sagen wer – führte mich widerwillig in einen Raum, zeigte auf einen Stuhl und sagte zu mir, ich solle mich hinsetzen. Ich konnte den Stuhl erst nicht sehen, schaffte es aber zum Glück, mich irgendwie im Zimmer zu orientieren. In meiner Akte hatte niemand vermerkt, dass ich sehbe_hindert bin. In dem Moment als die Person, die mich in den Raum geführt hatte, die Tür hinter sich zumachte, trug sie dieses Wissen also mit sich fort. Der Arzt trat ein, stellte sich vor und erklärte mir, wie das Ganze ablaufen würde. Er stand an der Tür, um den vorgeschriebenen Abstand einhalten zu können. Wenn die Untersuchung fertig ist, soll ich beim Hinausgehen die grüne Karte umdrehen, so dass die rote Seite zu sehen ist. Das ist das Zeichen dafür, dass der Raum desinfiziert werden muss. „Ich brauche Hilfe“, platzte ich heraus, doch es war bereits zu spät – er war schon weg. Wo genau ist diese Karte? An der Wand? An der Tür? Nachdem ich die Wand mit meiner eingeschränkten Sehkraft abgesucht hatte, fand ich sie endlich. Ich bat nochmals um Hilfe, wurde aber mit einem forschen „Reinigen Sie sich die Hände“ abgewürgt. Die Person deutete auf etwas – ich denke es war ein Desinfektionsspender, aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Zum Glück sah ein Sicherheitsbediensteter, wie verwirrt ich war und sagte: „Gerade aus, folgen Sie meiner Stimme.“ Er klang mitfühlend und verständnisvoll und einen Moment lang hatte ich das Gefühl, jemand würde sich tatsächlich um mich scheren. Wer weiß, vielleicht hatte er gehört, wie mein Mann und ich den Schwestern hinter der Plexiglasscheibe erklärt hatten, dass ich Hilfe brauche? In jedem Fall war das für mich ein Moment der Hoffnung in einer Situation voller Angst.