Black Moon: Der Neumond im Löwe regt zum Nachdenken & zur Selbstliebe an

Der Neumond regt uns schon immer zum Nachdenken und Reflektieren an. Aber wenn der Mond das nächste Mal nicht am Nachthimmel sichtbar ist, nämlich genau um 4:42 Uhr am 19. August 2020, ist er aus zwei Gründen besonders kraftvoll: Erstens befindet er sich im Sternzeichen des feurigen Löwen und zweitens handelt es sich um den zweiten Neumond innerhalb von 30 Tagen, also um einen sogenannten Black Moon – der letzte war nämlich erst am 20. Juli. Und das sorgt dafür, dass die Energie, die er im August mit sich bringt, besonders intensiv ist.