Da all das der ambitionierten Aktivistin aber anscheinend noch nicht genug ist, hat sie sich dazu entschlossen, jetzt auch noch TV-Star zu werden. Am Montag kündigte der britische Sender BBC an, Thunberg eine eigene Dokuserie auf seinem Sender zu geben. Im Fokus der Show wird – wie auch nicht anders zu erwarten – Greta Thunberg und ihr Kampf gegen den Klimawandel sein. Wir bekommen die Chance, Thunberg auf ihren Reisen, in denen sie Wissenschaftler*innen und Klimaexpert*innen interviewt und mit ihnen über die Auswirkungen des globalen Klimawandels redet, zu begleiten. Das heißt also: Wir sehen nicht nur, was die Aktivistin in der Welt bewegt, sondern können in Sachen Klimawandel noch richtig viel lernen.