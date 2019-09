Dupes, also vergleichbare Paletten, gibt es angeblich Dutzende auf dem Markt. Unser Tipp, der dem Original in Textur und Farbauswahl am nächsten kommt ist die Eyeshadow Palette The Rose x Copper von L.O.V. Ich weiß, es ist ein schwacher Trost: Das Blau fehlt, die sich fast schon familiär anfühlende, samtige Oberfläche auch. Nichts wird das Original ersetzen können, gone but never forgotten!