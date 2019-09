Auch wenn die letzten warmen Sommertage nie zu Ende gehen könnten, freuen wir uns schon auf den Herbst mit all seinen schönen Farben. Das dachte sich wohl auch Urban Decay, als sie ihre neuen Produktpaletten angekündigt haben. Alles in einem Etui, so ist die Lidschattenauswahl nicht nur ein praktisches Must-Have, sondern überzeugt auch durch die wunderschöne Auswahl von matten, warmen Erdtönen, die sich vielfältig einsetzen lassen.



Für den rundum natürlichen, aber betonten Look haben wir eine Auswahl der besten Beauty-Paletten für den Herbst zusammengestellt, damit ihr auch im Herbst noch sonnengeküsst und frisch unterwegs seid.