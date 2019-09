Das Casting für „Bartier Cardi“ sprüht nur so über vor Diversity. Die rappende Schlafmütze 21 Savage muss zwischenzeitlich eine leichte Variante von BDSM aushalten und Cardi Bs Verlobter Offset wie auch der leichtbekleidete Rest der männlichen Figuren eher als Dekoration herhalten. Der Vibe ist also durchgängig positiv, feministisch aber eben nicht männerfeindlich. Collins schafft ganz neue Perspektiven. In ihrer Welt haben Frauen die Kontrolle übers Geld, zählen es fein säuberlich und fischen es selbst aus dem heimischen Pool, die Männer sind nackt und schön und Cardi entscheidet, wo sie ihre „Pussy“ hintut – nicht ihr Partner – so der Text.