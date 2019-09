Gestern lief wieder Germany's Next Topmodel . Ausgerechnet am Weltfrauentag. Und was haben Heidis Mädchen an diesem historischen Tag getan? Hat das Format seine Chance genutzt, einem Millionenpublikum von jungen Frauen und Männern eine wichtige Message mit auf den Weg zu geben? Nein, stattdessen wurde dem Publikum gezeigt, wie toll die Kandidatinnen auf einem Einhorn-Rodeo aussehen. Kein Wort zum Thema Weltfrauentag, Chancengleichheit, Diversity in der Modebranche, kein Frauenpower-Talk kam über die Lippen der Modelmama. Schade! Zwar ist GNTM eines der wenigen Formate im deutschen Fernsehen, das hauptsächlich weibliche Protagonistinnen zeigt, jedoch in Rollen, zu denen nur die wenigsten Gleichaltrigen aufschauen können und sollten. Nur auf Instagram thematisiert Heidi den Frauentag grob, extrem schwammig und oben ohne. Aua! Bereits seit der ersten Ausstrahlung der 13. Staffel macht sich der Hashtag #NotHeidisGirls im Netz breit. Ins Leben gerufen von jungen Frauen, die ein Zeichen gegen die Reduzierung auf Äußerlichkeiten und die gängigen Schönheitsideale setzen möchten.