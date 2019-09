Als wir Christina Escobar, Kommunikationsleiterin des Representation Projects fragten, wie wir Frauen in der Filmbranche unterstützen könnten, gab sie uns ein paar einfache Anregungen . „Geh raus und schau dir Filme an, bei denen Frauen Regie geführt haben. Am besten gleich an dem Tag, an dem sie anlaufen, oder in der Eröffnungswoche, weil diese Tage zählen am meisten, wenn es darum geht den Erfolg eines Projekts zu messen“, sagt Escorbar.