Gibt es etwas Faszinierenderes als den menschlichen Körper und die verworrenen Wege des Herzens? Wohl kaum. Wen wir lieben, wen wir wollen, wer uns liebt und wer uns will, sind vier elementare Fragen des Lebens. Das mag auch der Grund dafür sein, dass die meisten Filme, Bücher und Popmusik von der Liebe handeln. Man versinkt förmlich in den Geschichten, versetzt sich in die Lage der Protagonisten und bekommt beim Schauen, Hören oder Lesen sogar selbst große Lust.