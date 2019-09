Teenager singen gegen die bei GNTM gezeigten Schönheitsideale

Doch in diesem Jahr hat sich bei der Modelcastingshow schon einiges getan. Heidi nahm nicht nur Mädchen mit typischen Modelmassen mit in ihre Top 50, Pia und Sarah beispielsweise sind kurvig und können trotzdem modeln. Und auch die Modelmama betont in der diesjährigen Staffel immer wieder, wie viel sich in Sachen Diversity in der Modebranche getan hat. Das stimmt und ist auch definitiv richtig aber der Weg zur komplett inklusiver Branche ist noch ein weiter, wie man auch an Heidis Mädchen erkennt – der Großteil von ihnen trägt immer noch Kleidergröße 34.