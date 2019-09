In ihrer Kindheit wurde sie häufig gehänselt, trotzdem hat sie ihren Traum, Model zu werden nie aufgegeben, selbst als ein Coach ihr sagte, dass sie „zu merkwürdig“ aussehe, um es ins Business zu schaffen. Allen ihren Kritikern hat sie es spätestens seit ihrer großen Beauty-Kampagne mit dem amerikanischen Brand Wet’n’Wild (gibt es endlich auch in deutschen Drogeriefilialen) mal so richtig gezeigt. Das Brand fokussiert sich mit #BreakingBeauty auf besondere physische Merkmale, die man in der heutigen Gesellschaft gewohnt ist zu verstecken. Neben Forrest sind Valentijn de Hingh , einem Transgender Model, das in den Niederlanden bereits auf zahlreichen Magazincovern zu sehen war und Mama Cax Teil der Diversität-Kampagne. Letztere hat nicht nur den Krebs überlebt, sie trägt zudem eine Prothese am Bein, echte Powerfrauen eben.