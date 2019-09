Das Essen bei M cDonald s ist nicht gesund. Das ist bekannt. Das, was dort als Chicken Nuggets angeboten wird, hat weniger mit Hühnchenfilet zu tun und mehr mit dem Konzept einer Rumkugel beim Bäcker. Deren goldene Pommes bestehen neben Kartoffeln unter anderem aus einer Chemikalie namens Polydimethylsiloxan (PDSM). Das Silikonöl findet sich sonst in der Gleitbeschichtung von Kondomen wieder. Lecker! Als Zusatzstoff in der Lebensmittelindustrie heißt es dann E 300 und wird dafür eingesetzt, dass das Fritteusenfett nicht schäumt. Aber genau dieser Stoff ist es, der die Welt nun aufhorchen lässt.