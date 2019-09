Sex – das kleine Wort mit drei Buchstaben, das doch so oft eine große Wirkung auf uns hat. Die Vorteile von Geschlechtsverkehr sind klar: Man fühlt sich gut, kommt seinem*r Partner*in näher, er bringt Spaß und Freude. Was oft allerdings unter den Tisch gekehrt wird ist, dass Sex auch ganz schön weh tun kann, wenn man danach beispielsweise Krämpfe bekommt. Die können so unangenehm werden wie Menstruationsbeschwerden, wie die New Yorker Gynäkologin Shyama Mathews gegenüber MD erklärt.