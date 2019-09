An Jom Kippur wird nun über das vergangene Jahr reflektiert und mit Gebeten und Essen positiv auf das neue Jahr eingestimmt. An Jom Kippur hingegen wird durch Fasten, Beten und traditionelles Fernbleiben von der Arbeit eine Art intensivere Reflexion und innere Reinigung begangen. „Ich würde es so ausdrücken: An Rosch Haschana wird evaluiert, an Jom Kippur wird ausgeführt“, sagt Rabbi Yonah Hain von der Columbia-Barnard Hillel-Synagoge.