So sieht ASOS erste Make-up Linie aus & wir wollen jedes einzelne Produkt

Last Minute Outfit für jeden Anlass? Auf ASOS ist immer Verlass. Umso besser, dass sie jetzt auch ihre eigene Beauty-Linie launchen und damit unseren Look komplettieren. Unter der neuen Kategorie „Pflegen + Schminken“ findet sich neben über 100 externen Beauty-Marken, bald auch die Eigenmarke, die sich an die junge, selbstbewusste Frau richtet. Denn laut ASOS wollen sie gerade diese dazu bestärken 100% sie selbst zu sein. Also weg von verzweifelten Versuchen das Contouring a la Kim Kardashian nachzuahmen und überschminkten Gesichtern. ASOS motiviert mit ihrer großen Produktauswahl dazu, seinen eigenen, ganz individuellen Look zu finden.