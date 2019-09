Rihannas Beauty-Linie kommt in 2 Tagen & das wissen wir jetzt schon

Was wohl Kylie Jenner dazu sagt? Die Beauty-Unternehmerin bekommt ab Freitag Konkurrenz. Rihanna steigt ins gleiche Business ein und launcht kommenden Freitag ihre erste, eigene Kosmetiklinie. Was wir jetzt schon verraten können? Rihanna feiert die Vielfalt der Frau und schließt mit 40 verschiedenen Foundation-Nuancen alle Hauttöne ein. Das Kampagnenvideo für „Fenty Beauty“ zeigt Models unterschiedlichster Herkunft und das ganz bewusst: Wenn Rihanna einen passenden Song schreiben würde, hieße der vermutlich „ A Love letter to all the beautiful women out there“.