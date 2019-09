Und nun zu dem Outfit, das mir dann den Rest gegeben hat: Rihannas Totallook von Gucci. Ja, ich weiß, sie ist ein Megastar. Ja, ich weiß, man soll nicht alles immer so ernst nehmen. Aber mal ganz, ganz ehrlich – was soll das? Für alle, die nicht wissen, worum es geht: Bad Girl Riri trug auf Tag zwei des Coachella (das weiß ich so genau, weil Riri ihre Looks täglich auf Instagram zeigt) eine Sonnenbrille, Shorts und ein zerrissenes Logoshirt von Gucci und einen schimmerneden Ganzkörperanzug, wie in Alessandro Michele erst im Februar über den Laufsteg geschickt hat. Sie trägt ihn also jetzt schon, sie ist etwas Besonderes. Vielleicht liegt es daran, dass ich eins zu eins vom Laufsteg genommene Looks langweilig finde. Wir haben den Look genau so schon gesehen, macht doch mal etwas Neues daraus. Ich bezweifle zudem, dass Rihanna überhaupt richtig auf dem Coachella gefeiert hat. Sämtliche Bildergalerien im Netz zeigen schließlich nur top gestylte Promidamen vor Labelwänden oder Pools. Denn Coachella, das ist auch viel Business und Geld. Zwar glaube ich sogar, dass Rihanna etwa sich ihre Looks nicht bezahlen lässt. Zumindest nicht von Gucci. Der Buzz ist hier schließlich garantiert und beide Seiten profitieren gleichermaßen – aber es passiert eben alles nur für die Außenwirkung. Es reicht schon, wenn Kylie Jenner sich die Haare neongelb färbt, damit das ganze Internet ausrastet.