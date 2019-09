Meine Tattoos wirken auch wie ein Schutzschild in Situationen, in denen ich mich verletzlich fühle. Wenn ich Bademode trage, sieht man sie am meisten und genau das sind die Momente, in denen ich mich am gehemmtesten fühle, wenn mich Menschen anschauen. Dieses Tattoo zu haben, ist eine Art von mir zu sagen ‚Ich weiß, dass ich dick bin, also hau' ab‘. Also hat es wirklich einen Nutzen! Wenn mich jemand anstarrt, weil ich dick bin und einen Bikini trage, ist das für mich ein Weg, den Blick abzuwenden.