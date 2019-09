In Berlin soll es jetzt Pissoirs für Frauen geben & so könnten sie aussehen

Die deutsche Hauptstadt möchte diesen Umstand in Zukunft ändern. Der Berliner Umweltsenat hat deshalb gerade ein neues Toilettenkonzept vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin und der Firma Zebralog entstanden ist. Darin ist nun der Punkt Geschlechtergerechtigkeit vermerkt, der vorsieht das Unisex-Toilettenangebot in Berlin zu erweitern. Der Vertrag mit dem jetzigen Betreiber von rund 250 öffentlichen Toiletten läuft 2018 aus. Zwar existieren solche Unisex-Angebote bereits, bisher sind in den meisten Toiletten jedoch nur Pissoirs für Männer vorhanden. Frauen und Transsexuelle waren von der Nutzung bisher ausgeschlossen und dementsprechend nicht gleichgestellt. Der Entwurf sieht vor, dass es Urinale zukünftig ausschließlich in Kombination mit sogenannten Unisex-Toiletten geben soll.