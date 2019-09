Obwohl er weiß, durch welche Hölle seine eigene Schwester gehen musste, tut er dieselben Dinge nun einer anderen Person an. Das grenzt an den Gipfel der Ignoranz! Am Endes des Tages jedoch ist Rob Kardashian für sich selbst verantwortlich. Kim Kardashian hin oder her – er sollte wissen, dass das Veröffentlichen von Nacktfotos ohne Einverständnis unter keinen Umständen in Ordnung ist. Zudem ist es illegal . Wenn die Geschichte seiner Schwester ihn nicht aufhalten kann so etwas zu tun, dann vielleicht nur noch das Gesetz.